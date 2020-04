【KTSF 古琳嘉報導】

目前尚難以估計疫情還會持續多久,但肯定的是,全球各行各業不論規模大小都要面對改變,其中當然包括經營汽車買賣的車行,有專家就估計,賣車以後都會不一樣。

當全國大部分的州份都實行居家抗疫的禁足令時,車行當然也是空無一人,消費者報告網站說,很多車行現在都只招待預約的客人。

雖然以往都有網上賣車,但現在車行就落力催谷和提供送車到家服務,部分經銷商更增加網上電子平台,讓顧客可以選擇型號,挑選不同配備層級,甚至完成買車的貸款。

有些更可以在網上商議舊車換新價格,和就新車價錢討價還價,也有車行提供視訊聊天,讓顧客可以虛擬看車。

消費者報告預計,就算疫情大流行過後,網上賣車都會持續,而在這段時間買新車的消費者,報告就建議,最後把新車裡裡外外都清洗一遍,以防萬一。

