搵屋住專題：舊金山Marina區新可負擔單位放售

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Marina區有6間今年新落成的可負擔單位放售。

公寓位於Lombard街2448號，離金門公園只有3個街口，現有一個開放式單位、3個一睡房單位，以及2個兩睡房單位開放接受申請。

面積從429平方尺至978平方尺不等，售價最低279,619元，最高431,816元。

HOA物業管理費每月542元至647元，公寓提供6個可負擔停車位，將根據抽籤先後次序提供。

申請人年收入限制方面，1人家庭不得超過86,200元，2人家庭不得超過98,500元，3人家庭不得超過110,850元。

申請截止日期為4月30日下午5點，詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Hc8cqUAB

鑑於新型肺炎疫情持續，舊金山市長辦公室目前不接受紙張申請表，但仍可網上填表，敬請留意。

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