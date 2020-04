搵屋住專題：中半島非牟利機構助屋主加建第二單位

【KTSF 劉瑩報導】

中半島有非牟利機構為屋主提供加建第二單位的免費可行性及項目建設協助。

非牟利房屋機構Hello Housing現正開展一項命名為Bright in Your Own Backyard的試點項目。

屋主如果在中半島Pacifica、East Palo Alto、Redwood City,以及San Mateo非獨立管轄區擁有物業,又想加建第二單位,Hello housing可為你提供免費100個小時的一站式可行性及項目管理的協助。

合資格申請者需居住在物業中,且承諾在新增單位建成後,同意將第二單位或原有單位出租最少3年。

而租金必須在地區租金收入中位數100%以下,不同城市具體限制會有所不同,按照2019年San Mateo縣公佈的數字計算,開放式公寓月租不能超過2,822元,一房單位月租不能超過3,022元,兩房單位月租不能超過3,626元。

申請截止日期為5月1日下午5點,詳情請點擊:

https://www.hellobright.org/the-fine-print

https://www.hellobright.org/how-to-apply

