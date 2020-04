東灣台商工廠改製布口罩協助社區抗疫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Hayward有一家華裔經營的休閒服飾公司,才剛挺過美中互加關稅的衝擊,如今又因為新冠肺炎疫情,生意受到重創,不過他們沒有灰心,想辦法將抗菌布料存貨製作成布口罩,免費提供給養老院和一些社區組織,為抗疫盡一份心力。

位於Hayward的這家Landway公司,是來自台灣的楊哥,在1995年創立的運動休閒服裝公司,原本出貨的停車場如今空蕩蕩,工廠內也放滿了一箱箱推積如山的存貨,因為疫情的關係,全面暫停交貨,只能生產必要服務行業所訂購的服裝產品。

Landway公司總經理Terry Chen說:「醫療啊、像是超市的制服,或是快餐,我們做麥當勞的制服,他們的計畫還是持續,(記者:那幾成的業務量受到影響?)幾成啊,差不多60%。」

楊哥的工廠原本集中在中國,後來因為美中貿易摩擦,逐漸將工廠分散到越南和巴基斯坦等地,在美國也有小量生產,誰知才剛挺過美中互加關稅危機,現在又遭遇新冠肺炎疫情。

Landway公司董事長楊哥說:「我們在各個遊覽區、賭場,佔我們有4分之1的業務,那他們全面停頓,他們所有的貨物我們都是全面暫停。」

面對堆積的存貨,楊哥沒有被擊倒,積極參與華裔社區組織的他,聽到多個社區領袖談到買不到口罩的問題,靈機一動,想到工廠內有工人為了抵擋棉絮用布料來擋住口鼻,同樣的原理也能製作成布口罩。

楊哥說:「他們都來問我怎麼辦,我就說,我們工廠有用這個東西,所以這個口罩我們拿出來,送的話應該在一個月前,我們已經在著手做這個事情,所以僑社應該很多人,很多朋友,還有外州的,一些地方大部分已經收到這些東西。」

該公司到目前為止,主要是透過世界台商會系統,已經送出兩萬個免費布口罩,這跟一般自家縫製的布口罩可不一樣,由於工廠主要生產運動休閒服飾,布口罩使用了3層,與高級品牌Goretex同樣材質的布料,有吸濕、排汗和抗菌效果,而且與臉的貼合度高。

楊哥說:「這一塊布1英吋,有90億個小洞,理論上問一些醫生的意見,他們是覺得說,這種東西已經是可以擋得過細菌,但是病毒的東西,因為沒有做測試,所以說我們也不知道。」

目前灣區多個縣市都建議民眾外出要掩住口鼻,這類的布口罩就符合規定。

Landway公司設計製造部門主管Tereasa Chen說:「這個口罩就是晚上回家,稍微輕揉(水洗)一下,你就可以掛在外面讓它晾乾,就是一個人差不多,有兩只就夠了,這種是口罩套,裡面你可以放醫療口罩,放在裡面,你要洗的時候醫療口罩可以拿出來,就是保持是新的,你只要洗口罩套就可以了。」

雖然這些布口罩目前是只送不賣,不過業者也表示,即使疫情過去,口罩也將成為疫情的必需品,因此他們也考慮會把口罩列為他們的產品之一。

Chen說:「像我們有供應大學的衣服,它們之後秋天冬天會有運動賽事,他們現在就是在考慮說,每個觀眾都需要掛一個口罩。」

該公司也從中國進口一些醫療口罩,由於數量很少,貨源來之不易,他們只發送給各地的養老院機構。

