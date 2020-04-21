東灣台商工廠改製布口罩協助社區抗疫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Hayward有一家華裔經營的休閒服飾公司，才剛挺過美中互加關稅的衝擊，如今又因為新冠肺炎疫情，生意受到重創，不過他們沒有灰心，想辦法將抗菌布料存貨製作成布口罩，免費提供給養老院和一些社區組織，為抗疫盡一份心力。

位於Hayward的這家Landway公司，是來自台灣的楊哥，在1995年創立的運動休閒服裝公司，原本出貨的停車場如今空蕩蕩，工廠內也放滿了一箱箱推積如山的存貨，因為疫情的關係，全面暫停交貨，只能生產必要服務行業所訂購的服裝產品。

Landway公司總經理Terry Chen說：「醫療啊、像是超市的制服，或是快餐，我們做麥當勞的制服，他們的計畫還是持續，（記者：那幾成的業務量受到影響？）幾成啊，差不多60%。」

楊哥的工廠原本集中在中國，後來因為美中貿易摩擦，逐漸將工廠分散到越南和巴基斯坦等地，在美國也有小量生產，誰知才剛挺過美中互加關稅危機，現在又遭遇新冠肺炎疫情。

Landway公司董事長楊哥說：「我們在各個遊覽區、賭場，佔我們有4分之1的業務，那他們全面停頓，他們所有的貨物我們都是全面暫停。」

面對堆積的存貨，楊哥沒有被擊倒，積極參與華裔社區組織的他，聽到多個社區領袖談到買不到口罩的問題，靈機一動，想到工廠內有工人為了抵擋棉絮用布料來擋住口鼻，同樣的原理也能製作成布口罩。

楊哥說：「他們都來問我怎麼辦，我就說，我們工廠有用這個東西，所以這個口罩我們拿出來，送的話應該在一個月前，我們已經在著手做這個事情，所以僑社應該很多人，很多朋友，還有外州的，一些地方大部分已經收到這些東西。」

該公司到目前為止，主要是透過世界台商會系統，已經送出兩萬個免費布口罩，這跟一般自家縫製的布口罩可不一樣，由於工廠主要生產運動休閒服飾，布口罩使用了3層，與高級品牌Goretex同樣材質的布料，有吸濕、排汗和抗菌效果，而且與臉的貼合度高。

楊哥說：「這一塊布1英吋，有90億個小洞，理論上問一些醫生的意見，他們是覺得說，這種東西已經是可以擋得過細菌，但是病毒的東西，因為沒有做測試，所以說我們也不知道。」

目前灣區多個縣市都建議民眾外出要掩住口鼻，這類的布口罩就符合規定。

Landway公司設計製造部門主管Tereasa Chen說：「這個口罩就是晚上回家，稍微輕揉（水洗）一下，你就可以掛在外面讓它晾乾，就是一個人差不多，有兩只就夠了，這種是口罩套，裡面你可以放醫療口罩，放在裡面，你要洗的時候醫療口罩可以拿出來，就是保持是新的，你只要洗口罩套就可以了。」

雖然這些布口罩目前是只送不賣，不過業者也表示，即使疫情過去，口罩也將成為疫情的必需品，因此他們也考慮會把口罩列為他們的產品之一。

Chen說：「像我們有供應大學的衣服，它們之後秋天冬天會有運動賽事，他們現在就是在考慮說，每個觀眾都需要掛一個口罩。」

該公司也從中國進口一些醫療口罩，由於數量很少，貨源來之不易，他們只發送給各地的養老院機構。

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