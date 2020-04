【KTSF 郭柟報導】

加州週二新增病例2,000幾宗,以及有多60人不治,並有更多患者在深切治療部留醫,州長紐森就公佈一個新網站,讓大家登記做義工。

紐森說:「由少年到中年人,不管你的年紀如何,我們都需要義工,我們想你參與有意義的抗疫工作。」

紐森指,自從疫症爆發,糧食庫的義工人手大減七成,他呼籲有心人士可以登入Californiansforall.ca.gov,登記成為義工,為社區出一分力。

網站會每週發電郵,通知你哪裡最需要義工幫忙,例如糧食庫、送餐、幫小孩子補習等,網站都提供一些可以在家做義工的機會,例如是問候鄰里等。

檢測方面,紐森指加州現時做到每日處理1.45萬個測試,他又指週三將會公佈有關幾時可以逐步解除居家抗疫令的措施,談談加州目前相關六大指標上的進度。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。