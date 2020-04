紐森稱週三將公布期望重開加州經濟的進度（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示,加州新型肺炎數字的升幅漸趨平穩,可是仍然未有下降的跡象,他表示今個星期三會公佈期望重開加州經濟的進度,另外紐森夫婦宣布與多家高科技公司合作,為州內貧困的家庭提供上網以及電子用具,協助學童參與網上學習。

州長紐森和太太Jen Siebel Newsom有4個年幼的子女,身為母親,要兼顧工作,以及子女適應網上學習的模式,Jen Siebel表示,雖然家中有很好的上網設備,仍然感到困難重重。

Jen Siebel說:「每天都要督促他們做好作業,應對困難的問題,同時兼顧我的日常工作,開會、網上會議,我也會崩潰。」

她表示,貧苦家庭沒有上網服務和電腦,父母更加焦慮。

Jen Siebel說:「家長憂慮子女沒有上網工具,而追不上的心情是真實的。」

州長夫人指出,一項調查顯示,加州一半低收入家庭缺乏網上學習的工具,州府呼籲下,多家高科技公司現願意捐出上網熱點設備、手提電腦以及平板電腦等,給校區分派給有需要的學童。

州府表示,今個星期全州會有7萬名學童得到所需的網上學習設備。

疫情方面,加州有超過3萬人感染新型肺炎,1,208人死亡,3,200多人需要住院,接近1,200人接受深切治療。

紐森表示,由於加州居民遵守居家令,所以疫情漸趨平穩,可是住院人數與死亡人數仍然上升。

紐森上星期列出重啟加州經濟的6項條件,其中包括要有能力追縱、檢測和隔離確診者,醫院有能力應付住院人數增加,學校、商業有能力實施社交距離,紐森表示,星期三會交代加州目前在這幾項指標的進度。

紐森說:「星期三,大家會更清楚6項指標的進度,這個過程會帶領我們進入這次大流行新的階段。」

紐森表示,明白居家令影響廣大居民的生計和生活,可是他強調緩和居家令將會是漸進的過程,不會一次過重開經濟,而每個決定將基於公共衛生與科學數據的支持。

