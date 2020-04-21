紐森稱週三將公布期望重開加州經濟的進度（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示，加州新型肺炎數字的升幅漸趨平穩，可是仍然未有下降的跡象，他表示今個星期三會公佈期望重開加州經濟的進度，另外紐森夫婦宣布與多家高科技公司合作，為州內貧困的家庭提供上網以及電子用具，協助學童參與網上學習。

州長紐森和太太Jen Siebel Newsom有4個年幼的子女，身為母親，要兼顧工作，以及子女適應網上學習的模式，Jen Siebel表示，雖然家中有很好的上網設備，仍然感到困難重重。

Jen Siebel說：「每天都要督促他們做好作業，應對困難的問題，同時兼顧我的日常工作，開會、網上會議，我也會崩潰。」

她表示，貧苦家庭沒有上網服務和電腦，父母更加焦慮。

Jen Siebel說：「家長憂慮子女沒有上網工具，而追不上的心情是真實的。」

州長夫人指出，一項調查顯示，加州一半低收入家庭缺乏網上學習的工具，州府呼籲下，多家高科技公司現願意捐出上網熱點設備、手提電腦以及平板電腦等，給校區分派給有需要的學童。

州府表示，今個星期全州會有7萬名學童得到所需的網上學習設備。

疫情方面，加州有超過3萬人感染新型肺炎，1,208人死亡，3,200多人需要住院，接近1,200人接受深切治療。

紐森表示，由於加州居民遵守居家令，所以疫情漸趨平穩，可是住院人數與死亡人數仍然上升。

紐森上星期列出重啟加州經濟的6項條件，其中包括要有能力追縱、檢測和隔離確診者，醫院有能力應付住院人數增加，學校、商業有能力實施社交距離，紐森表示，星期三會交代加州目前在這幾項指標的進度。

紐森說：「星期三，大家會更清楚6項指標的進度，這個過程會帶領我們進入這次大流行新的階段。」

紐森表示，明白居家令影響廣大居民的生計和生活，可是他強調緩和居家令將會是漸進的過程，不會一次過重開經濟，而每個決定將基於公共衛生與科學數據的支持。

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