Alameda縣偷車疑犯無須交保獲釋後再犯案

Alameda縣警發言人表示,一名涉嫌偷車的疑犯,早前在東灣Dublin市Santa Rita拘留所無須交保獲釋後,因再涉嫌犯下劫車和企圖劫車罪被捕。

最近在新型肺炎疫情下,Santa Rita縣監獄需要在無須交保的情況下,釋放一些犯下輕罪和輕微重罪的疑犯,以降低拘留所的人數,這宗案件顯示,有關安排或對社區安全已構成威脅。

32歲疑犯Rocky Music週日早上7時50分涉嫌劫車被捕,他原本被帶到Santa Rita拘留所,但在晚上7時23分獲釋。

Music之後步行到灣區捷運(BART)Dublin站,涉嫌劫走一名司機的汽車,然後把車駛到San Ramon,他接著再企圖劫走另一名司機的車輛。

San Ramon市警方接報後,立即趕到現場追捕疑犯,期間一頭警犬追上他,疑犯見狀用腳踢向警犬,疑犯接著被警方拘捕。

Alameda縣警發言人Ray Kelly稱,由於偷車並不屬於暴力重罪,因此「你每天出去偷車,每次都會獲釋」。

不過Music目前已被拘留,因為劫車是屬於嚴重重罪。

Kelly稱,自新規定4月13日實施以來,他知道Alameda縣有疑犯被拘捕了5次,另一名疑犯被拘捕了3次。

