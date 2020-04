美國乙醇廠停產令啤酒汽水原材料缺貨

【有線新聞】

新型肺炎疫情拖累全球燃油需求大減,在美國就導致啤酒和汽水面臨短缺。

舉杯能消愁?還是只會愁更愁?對於住在賓夕法尼亞州93歲的韋羅內西來說答案顯而易見,她因疫情要留在家中隔著玻璃窗,說啤酒存貨不足的照片在網上瘋傳。啤酒公司看到速遞了過百罐啤酒給她,不過,韋羅內西可能開心得過早。

啤酒和汽水這些對不少美國人而言的生活必需品,受疫情影響面臨供應短缺。

疫情下,美國對汽油需求大減逾三成,由於當地大量使用含乙醇的汽油,連帶乙醇生產減少,影響到副產品二氧化碳的供應,啤酒和碳酸飲品面臨缺貨。

美國壓縮氣體協會月初去信副總統彭斯,指二氧化碳產量下跌了兩成,若果沒有政府援助至4月中更有機會減產一半,5月有可能出現「重大危機」。

釀酒商工會指二氧化碳來價上升了兩成半,估計部分小型釀酒商將於兩至三週內減產。

