美國新冠病毒死亡人數比預期低 學者警告勿提早結束居家抗疫

【KTSF】

美國多個公共健康學者表示，全美感染新冠病毒的死亡人數或比最初預期的為低，不過學者警告，如果提早結束居家抗疫命令，感染人數可能會激增。

在這個周末，全美不少州分都有民眾抗議，促請政府重啟經濟發展，拯救市民及商業，不過有學者表示，現在不是放寬限制措施的時候。

衛生評估研究所公開最新的預測指，到今年8月4日，將全美的新冠病毒死亡人數下調至是60,308人，學者指，這是一個好消息，但是值得注意的是，疫情可以在很短時間內出現變化。

而華盛頓大學的學者指，在南部的州分，疫情沒有想像中差。

柏克萊加大一名學者指，在加州及灣區，按數據來看，已經初步成功緩和新確診個案的數字，這是因為居家抗疫令及一些限制措施有效，降低病毒的傳播。

專家最初預計，灣區在疫情下可能會有至少4,500人死亡，但直到今日，死亡人數約是200人。

學者認為，在重啟經濟前，必須考慮一個州分的病床供應、患者追蹤系統，以及檢測工作是否足夠及成熟，如果太早解除居家抗疫令，病毒隨時會在一星期內爆發。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。