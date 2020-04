美國新冠病毒死亡人數比預期低 學者警告勿提早結束居家抗疫

【KTSF】

美國多個公共健康學者表示,全美感染新冠病毒的死亡人數或比最初預期的為低,不過學者警告,如果提早結束居家抗疫命令,感染人數可能會激增。

在這個周末,全美不少州分都有民眾抗議,促請政府重啟經濟發展,拯救市民及商業,不過有學者表示,現在不是放寬限制措施的時候。

衛生評估研究所公開最新的預測指,到今年8月4日,將全美的新冠病毒死亡人數下調至是60,308人,學者指,這是一個好消息,但是值得注意的是,疫情可以在很短時間內出現變化。

而華盛頓大學的學者指,在南部的州分,疫情沒有想像中差。

柏克萊加大一名學者指,在加州及灣區,按數據來看,已經初步成功緩和新確診個案的數字,這是因為居家抗疫令及一些限制措施有效,降低病毒的傳播。

專家最初預計,灣區在疫情下可能會有至少4,500人死亡,但直到今日,死亡人數約是200人。

學者認為,在重啟經濟前,必須考慮一個州分的病床供應、患者追蹤系統,以及檢測工作是否足夠及成熟,如果太早解除居家抗疫令,病毒隨時會在一星期內爆發。

