學者指亞裔染疫及死亡率低於其他族裔或與戴口罩有關（視頻）

在美國,亞裔感染新型肺炎的確診個案和死亡率都低過其他族裔,舊金山加大傳染病學教授陳子平認為,戴口罩可能是關鍵。

紐約州是全美新型肺炎疫情最嚴重的地方,截至4月16號,確診個案超過22萬宗,當中12,000多人死亡。

舊金山加大傳染病學教授陳子平認為,紐約的病例最多,這些數據有參考作用,以紐約市為例,拉美裔感染新型肺炎死亡個案最多,佔總數的34%,甚至高過人口比例,其次是非洲裔和白人,而亞裔的死亡個案為7%,低過亞裔在紐約市的人口比例。

陳子平說:「亞裔的死亡個案最少,想來非因亞裔有錢,或因社交距離,你知道紐約華埠,我們很多親戚住得很擠迫。」

陳子平認為,關鍵可能是亞裔戴口罩。

陳子平說:「我更覺得事關社區慣於戴口罩,因此阻擋病毒進入口鼻,當然這是未經證實的假設,但還有什麼解釋?我不認為跟基因有關。」

在舊金山,亞裔佔人口三成的過千宗確診個案中,亞裔只佔15%。

陳子平認為,紐約和加州的數據顯示,亞裔的防疫措施做得好,保護自己同時也保護了社區。

陳子平說:「是香港移民幫我清潔UCSF辦公室,她早就已戴口罩,比任何人都早,有人質疑為何她們經常戴口罩,但她們可能因此保護了社區和自己。」

戴口罩、勤洗手是重要的防疫措施,現時舊金山加大已強制要求所有進入醫院的人要戴口罩。

