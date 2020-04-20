學者指亞裔染疫及死亡率低於其他族裔或與戴口罩有關（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

在美國，亞裔感染新型肺炎的確診個案和死亡率都低過其他族裔，舊金山加大傳染病學教授陳子平認為，戴口罩可能是關鍵。

紐約州是全美新型肺炎疫情最嚴重的地方，截至4月16號，確診個案超過22萬宗，當中12,000多人死亡。

舊金山加大傳染病學教授陳子平認為，紐約的病例最多，這些數據有參考作用，以紐約市為例，拉美裔感染新型肺炎死亡個案最多，佔總數的34%，甚至高過人口比例，其次是非洲裔和白人，而亞裔的死亡個案為7%，低過亞裔在紐約市的人口比例。

陳子平說：「亞裔的死亡個案最少，想來非因亞裔有錢，或因社交距離，你知道紐約華埠，我們很多親戚住得很擠迫。」

陳子平認為，關鍵可能是亞裔戴口罩。

陳子平說：「我更覺得事關社區慣於戴口罩，因此阻擋病毒進入口鼻，當然這是未經證實的假設，但還有什麼解釋？我不認為跟基因有關。」

在舊金山，亞裔佔人口三成的過千宗確診個案中，亞裔只佔15%。

陳子平認為，紐約和加州的數據顯示，亞裔的防疫措施做得好，保護自己同時也保護了社區。

陳子平說：「是香港移民幫我清潔UCSF辦公室，她早就已戴口罩，比任何人都早，有人質疑為何她們經常戴口罩，但她們可能因此保護了社區和自己。」

戴口罩、勤洗手是重要的防疫措施，現時舊金山加大已強制要求所有進入醫院的人要戴口罩。

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