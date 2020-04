【KTSF】

根據零售倉庫和百貨商店聯盟的數據顯示,喬治亞州的泰森食品公司(Tyson Foods)工廠內,有3名員工死於新型肺炎,另有幾人感染或隔離。

工人們來自喬治亞州卡米拉的泰森工廠,該工廠的工會代表表示,泰森食品公司僱用了大量非洲裔勞工,他們暴露在缺乏防護的環境下,以高速的生產節奏工作,而中上層的管理們則是白人,並佩戴者防護裝備.

工會還表示,該公司本週才開始給工人們分發防護用品,並在一些設備上添加了防護屏障,但工會認為這些措施太少太遲.

代表美國工人的RWDSU組織要求家禽業立即做出改變,包括提供個人防護裝備,以確保員工的健康和安全,並通知員工所有確診病例,把有人員確診的部門關閉至少72小時做深度消毒等。

