【有線新聞】

特朗普總統繼續質疑中國公布的疫情死亡數字過少,反問有沒有人會相信,又說若中國故意隱瞞疫情會有後果。

特朗普再次指,全球最多人死於新型肺炎的國家是中國,不是美國。

當白宮專家講解,中國每10萬人有0.33人死於疫情,遠低於歐美國家時,特朗普質疑這數字根本不可能,兩次插口質問。

特朗普說:「請問有人真的相信這數字嗎?有沒有人會相信?」

白宮應對疫情協調員伯克斯說:「我把中國放在這(最低的)位置,可看出那數字是多麼不真實。」

根據兩國最新公布疫情數字,中國死亡率約5.59%,美國稍低一點,約5.28%。

特朗普批評,若中國把疫情遏止在境內,便不會令全球受害,更表明若知道中國故意令疫症大流行,要承擔後果。

特朗普沒進一步解釋會有甚麼行動,至於是否相信病毒由武漢實驗室流出這說法,他說先等中方調查結果,美國本身也調查中。

