【KTSF 張馨藝報導】

特朗普政府週五宣布撥款190億元,援助受疫情打擊的農林畜牧業。

特朗普週五在白宮新聞發布會中表示,這項計劃有助於美國的農民和牧場主。

特朗普說:「今天我還要宣布,我的農業部部長Perdue正好就在我旁邊,農業部將收到190億美元的救濟款項,以應對全球病毒大流行,很榮幸能做到這一點。」

農業部部長Sonny Perdue表示,該項190億元的援助計劃,包括政府大規模購買30億美元的生鮮食物、乳製品、肉類等農產品,給予食物庫以派發給有需要的人,160億是直接派錢給農場和牧場、糧食生產商。

農業部長還表示,儘管該援助計劃不足以解決農民的損失,但是農業部將額外獲得140億美元的援助,以彌補農業的經濟損失,直到7月份。

