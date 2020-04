特朗普引用國防生產法增產病毒採集棒

【有線新聞】

美國確診病例總數已超過75萬,死亡人數則超過4萬。特朗普總統說,會再次動用國防生產法,增加生產病毒採集棒,而兩黨就協助小型企業的措施,快將達成共識。

特朗普在記者會上即場展示快速測試新型冠狀病毒所用的採集棒,又拿出棉花棒作對比。

他稱正與一間公司商討每月增產1,000萬支採集棒,同時再次動用國防生產法指定另一間醫療用品公司每月增產2,000萬支。

特朗普說:「我們與一間公司商討時遇到困難,因此會動用。你們也知道之前已動用過動用國防生產法,將會輕易獲得採集棒,獲取採集棒很簡單,呼吸機就難。」

民主共和兩黨就4,000億美元的支援措施,快將達成協議,其中3,000億為小型企業提供緊急貸款,同時應部分民主黨人的要求,另外1,000億用於向醫院撥款及病毒測試,最快未來一兩日通過。

目前國內最主要爭議之一是重啟經濟的步伐應該多快,全國廣播公司聯同《華爾街日報》訪問了900名選民,58%人擔憂步伐過快會令疫情持續;32%人則擔憂步伐過慢令失業加劇。

對於特朗普的抗疫工作表現,44%人表示認同;52%人則不認同,與上月同期的民調變化不大。

