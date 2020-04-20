全美新型肺炎死者破4萬 德州佛蒙特州率先局部解封

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美國新型肺炎確診病例增至超過74萬宗，逾4萬人死亡，德克薩斯州及佛蒙特州週一起率先局部解除禁令。

無論繼續限制、抑或解封，各州都有不滿，繼續「居家令」的印第安納，數十人在州長官邸示威，要求盡快解封。

率先會在週一解封的德州，民眾又嫌「分階段」復工進度太慢，部分措施，例如要到公園散步，又要強制遮掩口鼻是太嚴苛。

特朗普說：「民主、共和兩黨多個州長，已經宣布具體步驟，安全、逐步、分階段地重開。」

佛蒙特州亦宣布，週一起容許部分行業，好像是建築業，這類「低接觸行業」可以復工。

俄亥俄、愛達荷、北達科他州政府建議非必要商舖，準備5月1日分階段重開。

佛羅里達州則剛重開沙灘和公園，民眾隨即湧到沙灘。

紐約和新澤西州等私人用途的小型船塢，獲准在遵守社交距離下，恢復水上活動。

過去一週確診人數增幅達六成的阿肯色州，計劃5月4日逐步解封，不過，全國超過一半州分，均要求或建議學校停課，直到本學年完結。

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