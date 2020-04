全美新型肺炎死者破4萬 德州佛蒙特州率先局部解封

【有線新聞】

美國新型肺炎確診病例增至超過74萬宗,逾4萬人死亡,德克薩斯州及佛蒙特州週一起率先局部解除禁令。

無論繼續限制、抑或解封,各州都有不滿,繼續「居家令」的印第安納,數十人在州長官邸示威,要求盡快解封。

率先會在週一解封的德州,民眾又嫌「分階段」復工進度太慢,部分措施,例如要到公園散步,又要強制遮掩口鼻是太嚴苛。

特朗普說:「民主、共和兩黨多個州長,已經宣布具體步驟,安全、逐步、分階段地重開。」

佛蒙特州亦宣布,週一起容許部分行業,好像是建築業,這類「低接觸行業」可以復工。

俄亥俄、愛達荷、北達科他州政府建議非必要商舖,準備5月1日分階段重開。

佛羅里達州則剛重開沙灘和公園,民眾隨即湧到沙灘。

紐約和新澤西州等私人用途的小型船塢,獲准在遵守社交距離下,恢復水上活動。

過去一週確診人數增幅達六成的阿肯色州,計劃5月4日逐步解封,不過,全國超過一半州分,均要求或建議學校停課,直到本學年完結。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。