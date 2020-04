東灣Walmart有男子揮動球棍拒投降被警員擊斃

【KTSF】

東灣San Leandro一間Walmart超市內發生涉及警員的槍擊案,警員開槍打死一名涉嫌在店內揮動棒球棍的男子。

警方表示,週六下午約3時12分接報指,在Hesperian大道一間Walmart超市內,在擺放購物手推車的位置,有男子手持棒球棍。

警方到場後,命令男子放下球棒,不過警方指,男子拒絕配合,並手持球棒向警員走近,在這個時候,有警員向男子發射電擊槍,但男子並沒有停低,繼續走近警員,最終一名警員向他的上半身開槍,另一名警員再向疑犯發射電擊槍。

有目擊者表示,持棍的男子在警方到場前已表示想尋死,並一度威脅想殺死超市店員。

有圍觀者嘗試協助該男子,不過他拒絕,然後手持球棍,一直等警方到達。

警員幫中槍男子進行急救,不過男子其後被證實當場死亡。

San Leandro警方指,為了保證調查的公正度,案件將會由多個部門調查,而開槍的警員正行政休假當中。

有案件資料的人士,請致電(510)577-2740與警方聯絡。

