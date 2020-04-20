東灣Walmart有男子揮動球棍拒投降被警員擊斃

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東灣San Leandro一間Walmart超市內發生涉及警員的槍擊案，警員開槍打死一名涉嫌在店內揮動棒球棍的男子。

警方表示，週六下午約3時12分接報指，在Hesperian大道一間Walmart超市內，在擺放購物手推車的位置，有男子手持棒球棍。

警方到場後，命令男子放下球棒，不過警方指，男子拒絕配合，並手持球棒向警員走近，在這個時候，有警員向男子發射電擊槍，但男子並沒有停低，繼續走近警員，最終一名警員向他的上半身開槍，另一名警員再向疑犯發射電擊槍。

有目擊者表示，持棍的男子在警方到場前已表示想尋死，並一度威脅想殺死超市店員。

有圍觀者嘗試協助該男子，不過他拒絕，然後手持球棍，一直等警方到達。

警員幫中槍男子進行急救，不過男子其後被證實當場死亡。

San Leandro警方指，為了保證調查的公正度，案件將會由多個部門調查，而開槍的警員正行政休假當中。

有案件資料的人士，請致電(510)577-2740與警方聯絡。

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