美國期貨油價大崩盤 每桶破天荒跌破0美元

新型肺炎病毒在全球大爆發,直接拖累經濟,令到原油需求急速勁跌,由於原油供求斷裂,令到紐約期油價格大崩盤,破天荒每桶跌破0美元,出現負數的歷史罕見現象,期油每桶更一度暴跌至-38美元的歷史新低。

週二到期的5月份美國期油合約週一創出歷史,破天荒史無前例每桶跌破0美元,出現負數的歷史罕見現象,收市時,5月期油每桶暴跌至-37.63美元歷史新低,一天內每桶大跌近56元,跌幅達到破紀錄306%,反映出 原油供應不斷過剩,甚至去到「沒有地方儲存石油的地步」,基於這種供求不平衡斷裂狀況,令到期油價格週一直插水的驚人現象。

有能源公司的石油市場分析師表示,現時的情況就好像設法去解釋一些「前所未有和似乎不真實的東西」,他又說,對於負油價最簡單的解釋就是,油商需要貼錢給買家去拿走原油,因為原油將會去到「沒有地方儲存的地步」。

至於6月份的期油合約交投非常活躍,價格反彈回升,每桶報20美元。

也有市場分析師指出,油價崩盤,主要反映出石油交易商將期油合約轉到6月份,因為正當油太多,沒有地方儲存之際,也沒有人願意拿走石油。

