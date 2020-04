法國非飲用水驗出微量新型肺炎病毒

【有線新聞】

歐洲多國新增病例及死亡人數持續放緩,法國下月中開始局部解封,巴黎有非飲用水驗出含微量新型冠狀病毒。

巴黎市內噴泉、洗街和灌溉的非飲用水,全部從塞納河和烏爾克運河抽取。當地水務局在市內抽取27個非飲用水樣本,其中4個驗出有微量新型肺炎病毒的痕跡。

當局強調食水與非飲用水系統是由完全獨立網絡供應,沒有任何風險。安全起見,即時關閉非飲用水系統,正諮詢衛生部門決定下一步行動。

法國疫情轉趨緩和,當地下月11日開始逐步解封,部分商店會重開,但當局指生活不會即時回復正常,民眾仍然要居家工作不要遠行,外出乘車時,亦將會強制戴口罩。

逐步解封的德國東部兩個州亦要求居民坐車時要戴口罩,去超市要掩口鼻。柏林《每日鏡報》民意調查,近半數民眾支持要在公眾地方「掩蓋口鼻」。

至於採取放任抗疫政策的瑞典惹來不少抨擊,但衛生部門傳染病專家表示,根據演算模型,首都斯德哥爾摩可能在下個月就達到「群體免疫」,但仍要等待數據以驗證演算模型是否正確。

