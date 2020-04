Daly City華裔男子戰勝新冠病魔 需籌醫藥費

【KTSF 歐志洲報導】

Daly City一名華裔男子在感染新冠肺炎之後,一度入住加護病房(ICU),在經過一段和病魔的鬥爭後,終於康復,縣府和市府官員和他的親友週五傍晚在他家門外為他舉行遊行慶祝。

Daly City市府和他的親友在保持社交距離的情況下,在盧金鴻(Ken Loo)的家門外給他鼓勵,雖然已經在週三康復回家,盧金鴻還是必須在家隔離多兩個星期。

38歲的盧金鴻是在舊金山國際機場的汽車出租公司工作,3月7日上晚班回家後感覺不適,兩天後到醫院急診,因為沒有任何出遊史和與確診病人接觸,被送回家療養,甚至一度退燒。

但是在3月14日進入昏迷狀態,妻子Clarissa費盡體力把盧金鴻送入Burlingame市的Mills-Peninsula醫院,隔天確診感染新冠肺炎,並一度病危,但是他還是拒絕進入加護病房使用呼吸器,在住院期間,他每天和家人透過視頻對話,經過32天在醫院和病魔戰鬥後,終於在本週三出院。

醫生說他的肺炎還需要3個月的時間康復。

盧金鴻目前面對醫療費,家人在籌款網站Gofundme設立了兩萬元的目標,想協助捐款的民眾,可以瀏覽:https://www.gofundme.com/f/ken-loo039s-covid19-recovery-team

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。