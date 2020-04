灣區華裔組織捐上萬個口罩給醫護和無家可歸者（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區華裔組織週五捐出14,000個口罩給醫療人員以及無家可歸者。

由多個華裔組織社團組成的Covid-19 Relief Bay Area新冠狀病毒社區救助平台,週五再度捐出14,000個口罩,受贈對象包括Kaiser San Jose Valley Hospital、St. Luke’s Hospital、Seton Hospital、St. Francis Hospital,居家照護者,以舊金山灣區的無家可歸人士。

新冠狀病毒社區救助平台劉磊說:「我們這個團體主要是捐3M系列的口罩,因為品質比較好,而且比較用在最需要的醫生護士身上。」

劉磊也提到一開始的捐款是來自中國。

劉磊說:「感謝國內的捐贈者,他們是首批捐給我們,幫助我們緊急,就是當時捐了人民幣以後,我們從中國就直接買了口罩和一些防護用品,馬上運到美國,一個多禮拜就完成,兩萬多個口罩到美國來。」

這些口罩都是直接跟在中國的生產線訂購,由於中國、美國及歐洲的標準不一,組織者表示,他們做出比較之後,以美國為標準。

劉磊說:「根據我們所了解以及渠道,我們將捐贈物品分成不同群體,一些給醫療專業人員,一些給病人或是社工,我們是基於數據,確保所有的捐贈到位。」

新冠狀病毒社區救助平台,在3月已經捐贈五批物資給社區的初中、高中及醫院。

