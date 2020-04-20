灣區華裔組織捐上萬個口罩給醫護和無家可歸者（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區華裔組織週五捐出14,000個口罩給醫療人員以及無家可歸者。

由多個華裔組織社團組成的Covid-19 Relief Bay Area新冠狀病毒社區救助平台，週五再度捐出14,000個口罩，受贈對象包括Kaiser San Jose Valley Hospital、St. Luke’s Hospital、Seton Hospital、St. Francis Hospital，居家照護者，以舊金山灣區的無家可歸人士。

新冠狀病毒社區救助平台劉磊說：「我們這個團體主要是捐3M系列的口罩，因為品質比較好，而且比較用在最需要的醫生護士身上。」

劉磊也提到一開始的捐款是來自中國。

劉磊說：「感謝國內的捐贈者，他們是首批捐給我們，幫助我們緊急，就是當時捐了人民幣以後，我們從中國就直接買了口罩和一些防護用品，馬上運到美國，一個多禮拜就完成，兩萬多個口罩到美國來。」

這些口罩都是直接跟在中國的生產線訂購，由於中國、美國及歐洲的標準不一，組織者表示，他們做出比較之後，以美國為標準。

劉磊說：「根據我們所了解以及渠道，我們將捐贈物品分成不同群體，一些給醫療專業人員，一些給病人或是社工，我們是基於數據，確保所有的捐贈到位。」

新冠狀病毒社區救助平台，在3月已經捐贈五批物資給社區的初中、高中及醫院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。