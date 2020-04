加拿大諾瓦斯科省槍擊案至少17人死亡

【有線新聞】

加拿大發生歷來傷亡最嚴重槍擊案,一名男子假扮警員槍殺至少17人,包括一名警員,之後被擊斃,暫時未知行兇動機。

假扮警員的槍手逃避警方追捕12小時後,週日接近中午在一個油站附近出沒,雙方一度駁火。有目擊者說見到有警車起火、聽到槍聲。

槍手被擊斃這裡距離首個行兇地點,車程1小時。警員深夜約晚上11時半接報,在最先案發地點,新斯科舍省鄉郊小鎮波塔皮克一間屋內外發現多人死亡,差不多同一時間小鎮至少3間房屋起火。

51歲槍手專門整假牙的牙醫沃特曼(Gabriel Wortman),身穿警方制服行兇,之後駕駛偽裝成警車的汽車離開,再於多個地點開槍,期間改駕另一輛車逃走,警方其後在省內多處發現有人被殺。

警方初步相信沃特曼是單獨犯案,有意圖殺害首名死者後,再隨機、無差別殺害不認識的人。

波塔皮克是避暑小鎮平時只有百多人居住。沃特曼在這處以及他死於的油站所在的小城市均有居所。

搜捕期間,一名任職23年的女警殉職,另一名警員受傷,總理杜魯多形容是可怕悲劇,慰問受害者家屬。

