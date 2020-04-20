加州與Motel 6合作在疫情下為無家者提供臨時住宿

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週六宣佈，與Motel 6旅館公司達成協議，合作為無家可歸者在疫情期間提供更多臨時住宿房間。

紐森目前在全州預留了一萬幾個房間，其中約四成已有人搬入，加上Motel 6合作，提供多47間旅館，將會額外增加5,000間房，合計達到州府預期的1.5萬備用房間數字。

加州是全國無家可歸者人口密度最高的地方，現時大約有10幾萬人無家可歸，紐森批評一些反對為無家可歸者提供臨時住宿的地方政府。

加州衛生部門週六公佈，在全州1,224間護老院等的長期護理中心，當中有261間爆發集體感染新型肺炎，確診人數高達3,000幾人。

Hayward市的Gateway護老院是灣區疫情最嚴重的護老院之一，至今有69名院友和33名員工染病，其次是聖荷西Canyon Spring護老院，一共64人確診。

另外，加州的居家抗疫令實施了幾個星期後，南加州Huntington Beach有市民上週五發起示威抗議，要求州府馬上解除居家令，有示威者手持「新冠病毒是謊言」的標語，但是自己又戴口罩。

紐森回應時只是表示並不驚訝，他只希望民眾出來示威時，保持社交距離和遮蓋口鼻，又指出病毒不會管你的政見。

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