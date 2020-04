加州與Motel 6合作在疫情下為無家者提供臨時住宿

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週六宣佈,與Motel 6旅館公司達成協議,合作為無家可歸者在疫情期間提供更多臨時住宿房間。

紐森目前在全州預留了一萬幾個房間,其中約四成已有人搬入,加上Motel 6合作,提供多47間旅館,將會額外增加5,000間房,合計達到州府預期的1.5萬備用房間數字。

加州是全國無家可歸者人口密度最高的地方,現時大約有10幾萬人無家可歸,紐森批評一些反對為無家可歸者提供臨時住宿的地方政府。

加州衛生部門週六公佈,在全州1,224間護老院等的長期護理中心,當中有261間爆發集體感染新型肺炎,確診人數高達3,000幾人。

Hayward市的Gateway護老院是灣區疫情最嚴重的護老院之一,至今有69名院友和33名員工染病,其次是聖荷西Canyon Spring護老院,一共64人確診。

另外,加州的居家抗疫令實施了幾個星期後,南加州Huntington Beach有市民上週五發起示威抗議,要求州府馬上解除居家令,有示威者手持「新冠病毒是謊言」的標語,但是自己又戴口罩。

紐森回應時只是表示並不驚訝,他只希望民眾出來示威時,保持社交距離和遮蓋口鼻,又指出病毒不會管你的政見。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。