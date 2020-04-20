加州染疫死亡人數近1,200人 約2百多間療養院爆疫情

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加州的疫情方面，確診人數約31,000人，死亡人是近1,200人，其中州內有約250間療養院匯報有院友及職員確診新型肺炎，灣區至今有超過6,400人確診，死亡人數約兩百人。

位於加州中部Tulare縣Visalia的Redwood Spring護理中心，近日爆發大規模感染，當中有106名院友及50名職員確診，有十名院友死亡。

州長紐森表示，Tulare縣現時有3間這些療養院爆發大規模感染，這些例子提示大家，沒有人對這種病毒免疫，如果我們不認真對待疫情，後果將會很嚴重。

在東灣Hayward的Gateway護老院，是灣區疫情最嚴重的療養院之一，至今有102宗確診13名院友死亡，州府上星期初展開對這間療養院的調查。

在週日的確診個案方面，舊金山增加20宗確診個案，累計1,157宗，死亡人數維持在20人，市內最大的MSC South支援中心至今有106人確診，包括96名住客及10名職員，而Laguna Honda的確診人數是19人。

東灣Contra Costa縣週日新增8宗案例，累計693宗，有34人需住院治理，死亡人數增一人至20人。

Alameda縣週日新增50宗確診，累計1,164宗。

Fremont市表示，自居家抗疫以來，整體罪案率有所下降，但財產盜竊案就大幅上升三成，比起去年同期，今年上升得最多的是商業爆竊案，激增133%，平均每一天發生兩宗，而汽車盜竊案比去年上升六成。

警方表示，未來會集中資源打擊這兩種罪案。

在3月16至4月13日期間，警方收到超過800宗涉及違反居家抗疫令的投訴，警方希望民眾自律，至今有發過幾張警告信，但未有真正發過罰單。

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