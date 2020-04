加州染疫死亡人數近1,200人 約2百多間療養院爆疫情

【KTSF】

加州的疫情方面,確診人數約31,000人,死亡人是近1,200人,其中州內有約250間療養院匯報有院友及職員確診新型肺炎,灣區至今有超過6,400人確診,死亡人數約兩百人。

位於加州中部Tulare縣Visalia的Redwood Spring護理中心,近日爆發大規模感染,當中有106名院友及50名職員確診,有十名院友死亡。

州長紐森表示,Tulare縣現時有3間這些療養院爆發大規模感染,這些例子提示大家,沒有人對這種病毒免疫,如果我們不認真對待疫情,後果將會很嚴重。

在東灣Hayward的Gateway護老院,是灣區疫情最嚴重的療養院之一,至今有102宗確診13名院友死亡,州府上星期初展開對這間療養院的調查。

在週日的確診個案方面,舊金山增加20宗確診個案,累計1,157宗,死亡人數維持在20人,市內最大的MSC South支援中心至今有106人確診,包括96名住客及10名職員,而Laguna Honda的確診人數是19人。

東灣Contra Costa縣週日新增8宗案例,累計693宗,有34人需住院治理,死亡人數增一人至20人。

Alameda縣週日新增50宗確診,累計1,164宗。

Fremont市表示,自居家抗疫以來,整體罪案率有所下降,但財產盜竊案就大幅上升三成,比起去年同期,今年上升得最多的是商業爆竊案,激增133%,平均每一天發生兩宗,而汽車盜竊案比去年上升六成。

警方表示,未來會集中資源打擊這兩種罪案。

在3月16至4月13日期間,警方收到超過800宗涉及違反居家抗疫令的投訴,警方希望民眾自律,至今有發過幾張警告信,但未有真正發過罰單。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。