加州3月近10萬人失業 灣區流失2.7萬工作職位

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數據顯示，加州3月份的失業人數近10萬，在灣區上月有超過27,000個工作職位流失。

根據加州就業發展部（EDD）上週五公佈的數據顯示，加州上月失業率從2月份的歷史低位3.9%，大幅推高至5.5%，The Mercury News報導，灣區3月也有27,200份工作流失，是11年來最大的單月工作流失量。

其中舊金山及中半島San Mateo縣的失業人數最多，達到13,700人，高科技重鎮Santa Clara縣，在上月也有8,400人失業，東灣是灣區表現最好區域，但也有3,300人失去工作。

而這些數字可能無法完全反映灣區的失業狀況，有專家預測，在接下來的幾個月，灣區可能會損失近83.5萬個工作職位，4月、5月失業情況將更為嚴峻，灣區的餐飲、酒店、藝術及娛樂業將會受到重創。

不過專家估計，隨著全國經濟的復甦，經濟將會在6月出現反彈。

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