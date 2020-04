加州3月近10萬人失業 灣區流失2.7萬工作職位

【KTSF】

數據顯示,加州3月份的失業人數近10萬,在灣區上月有超過27,000個工作職位流失。

根據加州就業發展部(EDD)上週五公佈的數據顯示,加州上月失業率從2月份的歷史低位3.9%,大幅推高至5.5%,The Mercury News報導,灣區3月也有27,200份工作流失,是11年來最大的單月工作流失量。

其中舊金山及中半島San Mateo縣的失業人數最多,達到13,700人,高科技重鎮Santa Clara縣,在上月也有8,400人失業,東灣是灣區表現最好區域,但也有3,300人失去工作。

而這些數字可能無法完全反映灣區的失業狀況,有專家預測,在接下來的幾個月,灣區可能會損失近83.5萬個工作職位,4月、5月失業情況將更為嚴峻,灣區的餐飲、酒店、藝術及娛樂業將會受到重創。

不過專家估計,隨著全國經濟的復甦,經濟將會在6月出現反彈。

