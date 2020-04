【KTSF】

東灣AC Transit宣布,疫情期間將限制車輛載客量,以避免病毒傳播。

新措施要求30呎長巴士,最多只能容納6名乘客,40呎長的普通巴士,最多只能容納10名乘客,60呎長的两節車廂巴士,最多只能容納14名乘客,而44呎長的雙層巴士,最多載客24名,一旦乘客人數接近上限,司機就不再停站。

當局同時建議乘客坐車時要遮蓋口鼻,從後門上車,並盡量避免和司機接觸。

