影評：討人歡喜的超自然喜劇《通靈車教》

一位駕駛教練,放棄靈媒專業多年,在面對是否該為拯救一名少女抉擇的時候 ,重出江湖。

愛爾蘭一個小鎮,駕駛教練Rose 偶爾和妹妹見面,但也還是過著孤單的生活,也必須不斷拒絕附近居民給她打電話,要她幫忙驅魂。原來Rose 自小就有靈媒才華,父親在世時,一同在社區驅魂。但是一次意外導致父親死亡,Rose 從此不再用自己的超能力。

於此同時,一位美國過氣歌手Christian,希望重回歌壇,再度名利雙收,於是和撒旦立下協議。條件是必須犧牲一個處女。Christian 找到並拐走的少女,父親正也是長期生活在妻子靈魂影子中,而因為女兒生命受到威脅,也被迫要找Rose 出面。Rose 原本不願意,但最後也克服本身對父親死亡的多年自責,而重出江湖。

電影是兩位導演Mike Ahern 和Enda Loughman 的處女作。電影最突出的一點就是獨特的幽默,雖然以超自然為題材,但還是以搞笑為主,幽默屬於帶自嘲性 惹人歡喜。而飾演Rose 的Maeve Higgins 演活角色中對自己的不信和見到喪妻男子的羞澀,特別討好。所以戲中兩人開始的感情,也逗大家的歡心。

戲中一段Rose 因為多年,對父親的死感到內疚,而對自己的才華失去信心,甚至放棄。要跨出這個心理障礙,可以是一個需要時間的艱難一步。正如人們生活般,往往也需要克服自己下意識的困擾,才能夠見到戰勝歷史陰影的曙光。

《通靈車教 Extra Ordinary》是一部令人喜愛的超自然喜劇。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

觀眾可以透過Amazon Prime 、或蘋果的iTunes、或Google Play 的串流平台,觀賞這部影片。

電影網頁:https://crankedupfilms.com/extraordinary

