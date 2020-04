【有線新聞】

武漢疫情防控指揮部修訂當地新型肺炎死亡人數,比之前公布的多千幾人。

經修訂後,截至週四武漢累計死亡人數3,869人,較之前公布的多1,290人;累計病例就修訂為50,333例,多了325例;累計治愈出院46,335人,較之前公布的數字減少965人。

防控指揮部解釋,疫情早期病人激增,醫療收治能力嚴重不足,有患者無入院、在家中病死。救治高峰期醫院超負荷,醫護人員忙於救治,存在遲報、漏報和誤報現象。加上收治地點不斷增加,又分屬不同的部門、企業和民營,部分未能及時報送信息。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。