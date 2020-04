【KTSF】

聯合航空(United Airlines)發表聲明說,當前聯航面對的挑戰,是公司成立94年來最嚴峻。

聯航雖然獲得聯邦政府50億元救助金,但不足以全部支付員工的薪金福利開支,聯航承諾在9月底前不會強迫員工放無薪假期,以及不會減人工,但就提示員工,由於旅遊需求現時基本上等於零,短期內也沒有跡象顯示有改善,因此,聯航有可能最快在10月開始裁員。

聯航今次得到的50億元聯邦紓困金,當中35億元不用償還,15億元是低息貸款。

聯航又表示,5月份的航班將大幅削減九成,6月份也有類似的減幅。

