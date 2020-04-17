舊金山居家抗疫何時鬆綁 專家認為要先推3措施（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

週五舊金山的居家抗疫令便實施滿一個月，究竟何時才可以鬆綁？有傳染病學專家認為，有3項措施必須推行才可考慮鬆綁。

舊金山加大傳染病學教授陳子平認為，居家抗疫令有效，目前確診病例的増幅平穩，也就是說仍然有新增個案，但數字沒有飈升。

陳子平說：「目前南北加州的病例増幅平穩，在紐約，他們不知是否見頂，但頂峰是你上山再下山，高原是像墨西哥城，高於海拔，地勢平坦，我想很多人樂見這高原平穩水平。」

目前大家都關心何時可以鬆綁，陳子平認為，鬆綁前當局需要推出3項措施，首先是市民外出要戴口罩。

陳子平說：「之前沒有要全民戴口罩，當你外出時要保持社交距離，若做不到就要戴口罩，這在亞洲很普遍。」

第二是要有廣泛的病毒檢測，以掌握鬆綁後疫情有沒有惡化。

陳子平說：「要掌握病毒在社區的傳播情況，便要增加檢測量，越多檢測越好，越能準確掌握社區感染人數，便知道何時需要再禁足。」

第三項措施是要確保確診者有切實遵守隔離令，患者難免要放棄自由。

陳子平說：「從公衛角度看 當疫情大流行，我覺得有時應放棄一些自由。」

即使推行這些措施，陳子平估計，當局可能還需要繼續實施一些限制，如要求長者留在家中，不得舉行大型聚會，如不能舉行演唱會等。

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