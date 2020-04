舊金山居家抗疫何時鬆綁 專家認為要先推3措施（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

週五舊金山的居家抗疫令便實施滿一個月,究竟何時才可以鬆綁?有傳染病學專家認為,有3項措施必須推行才可考慮鬆綁。

舊金山加大傳染病學教授陳子平認為,居家抗疫令有效,目前確診病例的増幅平穩,也就是說仍然有新增個案,但數字沒有飈升。

陳子平說:「目前南北加州的病例増幅平穩,在紐約,他們不知是否見頂,但頂峰是你上山再下山,高原是像墨西哥城,高於海拔,地勢平坦,我想很多人樂見這高原平穩水平。」

目前大家都關心何時可以鬆綁,陳子平認為,鬆綁前當局需要推出3項措施,首先是市民外出要戴口罩。

陳子平說:「之前沒有要全民戴口罩,當你外出時要保持社交距離,若做不到就要戴口罩,這在亞洲很普遍。」

第二是要有廣泛的病毒檢測,以掌握鬆綁後疫情有沒有惡化。

陳子平說:「要掌握病毒在社區的傳播情況,便要增加檢測量,越多檢測越好,越能準確掌握社區感染人數,便知道何時需要再禁足。」

第三項措施是要確保確診者有切實遵守隔離令,患者難免要放棄自由。

陳子平說:「從公衛角度看 當疫情大流行,我覺得有時應放棄一些自由。」

即使推行這些措施,陳子平估計,當局可能還需要繼續實施一些限制,如要求長者留在家中,不得舉行大型聚會,如不能舉行演唱會等。

