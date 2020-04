【KTSF 歐志洲報導】

舊金山加大科學家研製出一個可以在一個小時以內檢測出新冠病毒的檢測盒。

舊金山加大和在南舊金山的Mammoth生物科技公司研發出的新檢測,名為SARS-CoV-2 DETECTR,不需要特別設備,並且容易解讀檢測結果。

這檢測方式利用CRISPR基因標靶技術(gene-targeting technology),測試樣本中是否有新冠狀病毒,現有的檢測可以用上4個小時,新DETECTR檢測需要45分鐘,並可以在任何實驗室進行,而且會像懷孕測試般容易解讀,所需要的樣本份量也來得少。

DETECTR正如目前多處正在研發的測試盒一樣,希望能夠增加病毒檢測量。

這項檢測正等待聯邦食品及藥物管理局FDA審批,研究人員希望再將測試盒改進,讓這項測試可以在有需要的場所使用,例如機場、學校和診所等。

