美國疫情死亡人數超3.6萬 紐約州長再與特朗普掀罵戰

【KTSF 江良慧報導】

全球至今有超過220萬人確診新型肺炎,超過15萬人死亡,當中美國最多,死亡人數突破36,000人,而紐約州是重災區,紐約州長表示,雖然州內每天仍然有新增2,000宗留醫病例,但州政府已經計劃要重啟州內的商業活動。

紐約州長Andrew Cuomo週五再與特朗普總統隔空罵戰,原因是白宮週四發出新指引,訂立一系列標準,關於如何重新啟動經濟,但就沒有提及在多個州長要求聯邦協助的增加檢測。

Cuomo表示,他也很想盡快重開紐約的經濟,不過缺乏聯邦協助下,紐約州不能完全解封。

Cuomo說:「首先我們檢測要求助,因為我做不到。」

他都還沒有說完,特朗普就發推文反駁,叫Cuomo多做事少投訴,特朗普更指責紐約州長從來都不感謝聯邦政府,Cuomo也立即反擊。

Cuomo說:「首先,若他現正坐在家中看電視,或許他應該起來去工作,對嗎?」

不過Cuomo之後也對聯邦政府的幫忙表示感激。

Cuomo說:「你要我道謝多少次?我是多謝你做你的工作,這是你做總統的本份。」

Cuomo表示,目前的禁足令是不能持續的,因為人不能長期留在家中不工作,不論是個人感受,或者經濟都受不了,所以紐約州會開始從危機反應過渡至重開的階段,不過感染率一定要再下降,才是解封的階段來臨。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。