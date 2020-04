聯邦發放紓困金遇技術故障 數百萬人或未能即時拿錢

【KTSF 江良慧報導】

據《華盛頓郵報》報導,由於聯邦政府發放紓困金遇到技術故障,導致全美有幾百萬人無法立即拿到錢。

報導稱,許多美國人期待4月15號就能在自己的銀行帳戶自動收到聯邦政府發放的1,200元紓困金,但結果是沒收到,而且包括發放給17歲以下孩童的500元。

聯邦當局獲得的最新信息顯示,因為一些技術故障,導致紓困金無法如期發放,包括幾百萬使用H&R Block、TurboTax,以及其他報稅服務的納稅人,原因是國稅局沒有這些納稅人直接存款的銀行帳戶資料,所以要先將錢撥給報稅服務公司,然後再由他們發放給納稅人,受影響的人數最多可達2,100萬。

而國稅局為發放紓困金專門新設立的網站Get My Payment剛啟動後,就有很多人查找自己的紓困金發放狀況,結果不少人都收到同樣信息,就是Payment Status Not Available,付款狀態查不到。

還有一些家長表示,他們有收到1,200元或2,400元紓困金,但卻收不到17歲以下孩童應得的500元。

國稅局和財政部目前已意識到這個問題,並正在改進,此外,若以支票形式領取紓困金,國稅局也將在稍後將支票郵寄給納稅人。

財政部表示,當局在三星期內已向國稅局撥款8,000萬元,超過紓困金總額1.5億元的一半,而拿到這筆錢的人,大多數都花在食物上。

