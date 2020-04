居家抗疫遊客止步 南非國家公園獅子隨處午睡悠然自得

【KTSF】

受新型肺炎疫情影響,南非也實施居家隔離政策控制疫情,當地有國家公園近日出現奇景,一群獅子悠然地躺在瀝青路上午睡,看來在人類被迫居家下,野生動物世界反回復了平靜。

位於南非的Kruger國家公園在Twitter上傳多張照片,可見一群獅子躺在Orpen Rest營地對出的瀝青路上午睡。

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020