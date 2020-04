【KTSF】

疫情期間,衛生紙成為搶手的商品,南加州就有3人因為偷衛生紙而被警方逮捕。

南加州懷尼米港(Port Hueneme)警方表示,3名嫌犯涉嫌在當地一家旅館的清潔女工推車上,偷了32卷衛生紙、27盒面紙,還有毛巾和被單。

本週一警方在當地購物商場巡邏時,發現一輛停在停車場的汽車擋風玻璃上放著裝有酒的容器,於是查看車子情況,竟發現車內放滿了上述贓物。

調查後發現嫌犯是從一家旅館偷來的,隨即將3名男子逮捕,嫌犯年紀25到32歲不等。

