【KTSF】

聯邦對小商業3,500億元的紓困計畫由於反應非常熱烈,撥款已經用盡,聯邦已暫停接受有關的申請。

聯邦小商業管理局(SBA)透露,已經批准超過166萬宗小商業的貸款申請,涉及的財務機構有近5,000間,由於SBA和銀行之間出現瓶頸問題,因此只有少部分小商業可以過數。

財長已經要求國會再額外撥款,但兩黨的談判正陷入僵局。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。