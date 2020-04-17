舊金山警方警告民眾勿私下搞大麻節派對

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府週五除了要求民眾外出時遮住臉部之外，也再次提醒民眾，不要私下搞大麻節派對。

截至週五，舊金山共有新冠病毒確診案例1,058宗，比週四增加39宗，留醫的有91人，當中28人在加護病房。

市長布里德頒布新令，要求市民外出購物、排隊或搭乘公共交通等，必須戴口罩或遮住臉部，而與顧客有互動的商戶員工、公共服務人員也必須遮住臉部，以減低病毒傳播機率。

布里德說：「我要澄清的是，我們不希望因此引發更多對抗，增加壓力和不必要事件，而成為該命令的目的，我們不希望任何人站出來監管其他人，除非是舊金山警察部門的人。」

市民外出必須遮住臉部的要求，從週五晚午夜，即4月18號零點開始生效，不過執法日期將從4月22日上午8點開始，如果不遵守該命令的市民，可能會面臨罰款、監禁，或以上兩樣刑罰。」

舊金山公共衛生局局長Grant N. Colfax醫生說：「我的口罩保護你，你的口罩保護我，遮住臉部是很好的方法，顯示你在乎在你的鄰居、朋友和你的社區，我們必須繼續一起努力，減緩病毒傳播，病毒仍然存在，我們仍必須警惕。」

衛生官員說，不會強制12歲或以下孩童遮住臉部，尤其2歲以下孩童容易窒息，父母若讓3至12歲孩童遮住面部，可以參考CDC的指引。

此外，市民除了外出須遮住臉部，仍要保持社交距離、常洗手、遵守居家抗疫令。

為方便長者及殘障人士在居家抗疫期間外出，舊金山交通局發行一張必要出行卡（ETC, Essential Trip Card），每個月可使用兩至三次。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說：「這張卡適用任何出租服務，叫出租車，用這張卡，就像你用行用卡或轉帳卡一樣，折扣高達8成，可以去雜貨店、藥房，或其它你需要的必要服務，這也是支持出租車司機，他們也受疫情影響嚴重。」

購買必要出行卡，可致電311或網購，網址：http://SFMTA.com/COVID

另外，今年的420大麻節已取消，當局表示會嚴格執法，警告民眾不要擅自舉行派對。

舊金山警察局長Bill Scott說：「我們會發告票、進行逮捕，我們也會去那裡，盡所能保障城市安全和健康，所以再次提醒，不要在市內舉行任何大麻節活動，或另覓他處。」

舊金山暴力罪案則持續呈下降趨勢，與一週前相比，又下降兩成五。

4月18日是舊金山1906年大地震週年紀念日，市長布里德以當年舊金山人在大地震後共同努力，重建整個城市的團結精神，鼓勵市民應再次團結，戰勝疫情。

布里德說：「它（地震重建）代表了我們，因為我們集中精力在怎樣戰勝它、邁向前，怎樣變得更好，因為那樣我們才是堅韌的城市。」

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