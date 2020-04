舊金山警方警告民眾勿私下搞大麻節派對

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府週五除了要求民眾外出時遮住臉部之外,也再次提醒民眾,不要私下搞大麻節派對。

截至週五,舊金山共有新冠病毒確診案例1,058宗,比週四增加39宗,留醫的有91人,當中28人在加護病房。

市長布里德頒布新令,要求市民外出購物、排隊或搭乘公共交通等,必須戴口罩或遮住臉部,而與顧客有互動的商戶員工、公共服務人員也必須遮住臉部,以減低病毒傳播機率。

布里德說:「我要澄清的是,我們不希望因此引發更多對抗,增加壓力和不必要事件,而成為該命令的目的,我們不希望任何人站出來監管其他人,除非是舊金山警察部門的人。」

市民外出必須遮住臉部的要求,從週五晚午夜,即4月18號零點開始生效,不過執法日期將從4月22日上午8點開始,如果不遵守該命令的市民,可能會面臨罰款、監禁,或以上兩樣刑罰。」

舊金山公共衛生局局長Grant N. Colfax醫生說:「我的口罩保護你,你的口罩保護我,遮住臉部是很好的方法,顯示你在乎在你的鄰居、朋友和你的社區,我們必須繼續一起努力,減緩病毒傳播,病毒仍然存在,我們仍必須警惕。」

衛生官員說,不會強制12歲或以下孩童遮住臉部,尤其2歲以下孩童容易窒息,父母若讓3至12歲孩童遮住面部,可以參考CDC的指引。

此外,市民除了外出須遮住臉部,仍要保持社交距離、常洗手、遵守居家抗疫令。

為方便長者及殘障人士在居家抗疫期間外出,舊金山交通局發行一張必要出行卡(ETC, Essential Trip Card),每個月可使用兩至三次。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說:「這張卡適用任何出租服務,叫出租車,用這張卡,就像你用行用卡或轉帳卡一樣,折扣高達8成,可以去雜貨店、藥房,或其它你需要的必要服務,這也是支持出租車司機,他們也受疫情影響嚴重。」

購買必要出行卡,可致電311或網購,網址:http://SFMTA.com/COVID

另外,今年的420大麻節已取消,當局表示會嚴格執法,警告民眾不要擅自舉行派對。

舊金山警察局長Bill Scott說:「我們會發告票、進行逮捕,我們也會去那裡,盡所能保障城市安全和健康,所以再次提醒,不要在市內舉行任何大麻節活動,或另覓他處。」

舊金山暴力罪案則持續呈下降趨勢,與一週前相比,又下降兩成五。

4月18日是舊金山1906年大地震週年紀念日,市長布里德以當年舊金山人在大地震後共同努力,重建整個城市的團結精神,鼓勵市民應再次團結,戰勝疫情。

布里德說:「它(地震重建)代表了我們,因為我們集中精力在怎樣戰勝它、邁向前,怎樣變得更好,因為那樣我們才是堅韌的城市。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。