舊金山交通局計劃下星期決定是否調高車資,但舊金山市參議會本週通過非約束性議案,促請交通局董事會在目前疫情衝擊下,暫時不要對車資加價。

交通局計劃從7月開始,將使用路路通卡的單程車資,從目前的2.50元提高到2.80元,現金車資則不變維持3元。

當局也計劃將兩款成人月票分別加價5元至86元和103元。

在新的收費計劃下,19歲以下的乘客和無家可歸人士將不需要付費。

絕大多數的市參事表示,疫情期間有非常多的不定因素,調高車資將會影響許多低收入的乘客,這個促請交通局不要加價議案,以10對1的票數獲得通過。

