顧客買外賣沒戴口罩 舊金山一餐館因此暫時停業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區一間日本餐館,在居家抗疫期間原本仍然營業,但老闆因為見到顧客買外賣時沒有戴口罩,又沒有保持社交距離,最終決定決定暫時停業,究竟市內的商戶能否強制要求顧客戴口罩呢?

自居家抗疫令生效後,日本餐館Cassva一直提供外賣服務,不過餐廳東主近日在網上宣布要暫時停業,因為她留意到很多顧客及社區居民,並沒有戴口罩及保持社交距離,直接或間接危害到她員工的安全。

東主Yuka Ioroi說:「當大家習慣了居家抗疫,加上大家又開始聽到好消息,他們都認為疫情已過去,這種自以為是最大的危機。」

餐館東主亦批評舊金山市府仍未立法規定民眾外出需要戴口罩。

應急管理局回應指,市府現時跟從CDC的指引,建議市民外出時戴口罩或掩蓋口鼻,至於未來會否立法,衛生局指仍在商討當中。

至於一間餐館或超市能否自行訂下規矩,規定顧客在商店範圍須配戴口罩呢?

市府舉例指,一些高級餐廳一般都自行訂下衣著規範,同樣道理,商店亦有權要求顧客戴口罩,但前提下,這些規矩是一視同仁,並不涉及任何歧視成分,這樣從法律的角度上就沒有問題。

