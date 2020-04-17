顧客買外賣沒戴口罩 舊金山一餐館因此暫時停業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區一間日本餐館，在居家抗疫期間原本仍然營業，但老闆因為見到顧客買外賣時沒有戴口罩，又沒有保持社交距離，最終決定決定暫時停業，究竟市內的商戶能否強制要求顧客戴口罩呢？

自居家抗疫令生效後，日本餐館Cassva一直提供外賣服務，不過餐廳東主近日在網上宣布要暫時停業，因為她留意到很多顧客及社區居民，並沒有戴口罩及保持社交距離，直接或間接危害到她員工的安全。

東主Yuka Ioroi說：「當大家習慣了居家抗疫，加上大家又開始聽到好消息，他們都認為疫情已過去，這種自以為是最大的危機。」

餐館東主亦批評舊金山市府仍未立法規定民眾外出需要戴口罩。

應急管理局回應指，市府現時跟從CDC的指引，建議市民外出時戴口罩或掩蓋口鼻，至於未來會否立法，衛生局指仍在商討當中。

至於一間餐館或超市能否自行訂下規矩，規定顧客在商店範圍須配戴口罩呢？

市府舉例指，一些高級餐廳一般都自行訂下衣著規範，同樣道理，商店亦有權要求顧客戴口罩，但前提下，這些規矩是一視同仁，並不涉及任何歧視成分，這樣從法律的角度上就沒有問題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。