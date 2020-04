舊金山疫情下為長者及傷殘人士推乘車優惠

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週四新增6宗確診個案,是近一個月以來單日新增最少案例,交通局宣布,為必需外出的長者及傷殘人士推出新的優惠乘車計劃。

舊金山的累計個案增至1,019宗,死亡人數維持在17人,增幅是自3月20日以來的最低,早前爆發大規模感染的MSC South支援中心及Laguna Honday醫院,分別再多一人確診,累計103人及18人感染。

市府資料顯示,至今超過9,400人做了檢測,確診者當中超過六成是50歲以下,截至星期二,有88名患者住院,其中25人在深切治療部留醫,另外有85名疑似患者在醫院治療,衛生局指出,職員正準備公開每個社區的確診個案數據。

此外,為了協助一些必須外出的長者及傷殘人士,交通局宣布推出一個「必須行程儲值卡」計劃(Essential trip card),讓他們能以優惠價錢,乘搭的士外出處理必要事務。

透過這個計劃,交通局每個月會資助合資格人士乘搭兩至三程的士的費用,65歲或以上長者及傷殘人士,每程車只需要支付約兩成的的士費。

合資格人士需要致電311申請一張儲值卡,收到儲值卡後,使用者要上網或透過電話增值,只要支付6元,市府會補貼24元,儲值卡就自動有30元的車資,或者每月最多增值12元,儲值卡自動有60元。

這種儲值卡只可以用於來往舊金山的行程,計劃的詳情可以上到http://SFMTA.com/ETC查詢。

