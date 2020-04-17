舊金山疫情下為長者及傷殘人士推乘車優惠

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週四新增6宗確診個案，是近一個月以來單日新增最少案例，交通局宣布，為必需外出的長者及傷殘人士推出新的優惠乘車計劃。

舊金山的累計個案增至1,019宗，死亡人數維持在17人，增幅是自3月20日以來的最低，早前爆發大規模感染的MSC South支援中心及Laguna Honday醫院，分別再多一人確診，累計103人及18人感染。

市府資料顯示，至今超過9,400人做了檢測，確診者當中超過六成是50歲以下，截至星期二，有88名患者住院，其中25人在深切治療部留醫，另外有85名疑似患者在醫院治療，衛生局指出，職員正準備公開每個社區的確診個案數據。

此外，為了協助一些必須外出的長者及傷殘人士，交通局宣布推出一個「必須行程儲值卡」計劃（Essential trip card），讓他們能以優惠價錢，乘搭的士外出處理必要事務。

透過這個計劃，交通局每個月會資助合資格人士乘搭兩至三程的士的費用，65歲或以上長者及傷殘人士，每程車只需要支付約兩成的的士費。

合資格人士需要致電311申請一張儲值卡，收到儲值卡後，使用者要上網或透過電話增值，只要支付6元，市府會補貼24元，儲值卡就自動有30元的車資，或者每月最多增值12元，儲值卡自動有60元。

這種儲值卡只可以用於來往舊金山的行程，計劃的詳情可以上到http://SFMTA.com/ETC查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。