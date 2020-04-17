聖荷西市長籌謀重啟經濟 矽谷近20萬人失業

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣有多4人死亡，新增40宗確診，聖荷西市長成立矽谷經濟紓困組織，與社會各界研究如何逐步重啟經濟，讓民眾復工。

Santa Clara縣至今有69人死亡，累計確診有1,833宗，聖荷西市長Sam Liccardo表示，疫情期間，南灣矽谷有近20萬人失業，對於糧食庫的需求增加。

他週四透過視像會議，聯同一批商界、非牟利組織、高科技及創科業等的領袖，成立矽谷經濟紓困組織，正研究6個月內如何重啟經濟，幫助民眾逐步安全復工。

雖然暫時未有具體方案，但Liccardo認為，政策必須有彈性，他預期建築行業不久可以全面復工，但是酒店和餐廳等就可能會久一點。

另外，Santa Clara縣府提醒大家，疫情期間面對家暴問題的民眾，可以繼續尋求援助，打緊急熱線211，向防止家暴機構求助，24小時全天候接受援助。

另外，可以透過網上http://Safechatsv.org，向專家提供一對一發訊息求救，網站每天都有服務，星期三除外，呼籲受害人不要放棄求助，探討安全方法。

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