聖荷西市長籌謀重啟經濟 矽谷近20萬人失業

KTSF 郭柟報導

南灣Santa Clara縣有多4人死亡,新增40宗確診,聖荷西市長成立矽谷經濟紓困組織,與社會各界研究如何逐步重啟經濟,讓民眾復工。

Santa Clara縣至今有69人死亡,累計確診有1,833宗,聖荷西市長Sam Liccardo表示,疫情期間,南灣矽谷有近20萬人失業,對於糧食庫的需求增加。

他週四透過視像會議,聯同一批商界、非牟利組織、高科技及創科業等的領袖,成立矽谷經濟紓困組織,正研究6個月內如何重啟經濟,幫助民眾逐步安全復工。

雖然暫時未有具體方案,但Liccardo認為,政策必須有彈性,他預期建築行業不久可以全面復工,但是酒店和餐廳等就可能會久一點。

另外,Santa Clara縣府提醒大家,疫情期間面對家暴問題的民眾,可以繼續尋求援助,打緊急熱線211,向防止家暴機構求助,24小時全天候接受援助。

另外,可以透過網上http://Safechatsv.org,向專家提供一對一發訊息求救,網站每天都有服務,星期三除外,呼籲受害人不要放棄求助,探討安全方法。

