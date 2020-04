舊金山市長頒令要求居民離家外出需戴口罩

【KTSF】

舊金山市長布里德(London Breed)週五宣布,居民離家外出時,必須戴口罩等物品遮蓋口鼻,協助預防新型冠狀病毒散播。

布里德指出,強制戴口罩令於週五晚生效,但會待4月22日才正式執法,讓居民有時間作準備,而遮蓋物品可以是布口罩或其他衣物,醫療口罩應留給在前線工作的醫護使用。

而在必要商戶工作的員工,工作時必須戴口罩,這些商戶包括雜貨店或加油站等,另外,乘坐公共交通工具時也應佩戴口罩。

口罩令不適用獨處家中或車內的人士,如果是與同居的人在家中或車內,口罩令也不適用。

另外,在戶外散步或運動的人士,也無須戴口罩,但身上應該隨時準備好口罩,在有需要時使用。

口罩令也不適用12歲或以下兒童,如果3歲至12歲兒童佩戴口罩,成人應在旁監督,而兩歲或以下兒童戴口罩或遮蓋物有可能引致窒息,家長要注意。

當局指出,口罩令實施後,公眾仍要保持社交距離及勤洗手。

早前,北灣Sonoma縣、Marin縣和東灣Fremont市已公布類似的措施,東灣Contra Costa縣也於週五作出相關公布,下週三生效。

