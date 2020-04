【KTSF】

由社區組織Global Citizen聯同世界衛生組織(WHO)主辦、歌星Lady Gaga策展的One World: Together At Home全球網上抗疫大匯演,將會在4月18日週六下午5點舉行。

匯演集結超過70知名藝人,包括Elton John、Céline Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift,以及香港歌神張學友、陳奕迅,和著名鋼琴演奏家朗朗等。

大家可以在Global Citizen的Facebook、YouTube等官方網頁同步收看。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.globalcitizen.org/

