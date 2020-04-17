美國染疫死者突破3萬 紐約州延長居家抗疫至5月中

【KTSF 江良慧報導】

美國疫情仍然嚴峻，確診個案已經超過67萬，染疫死亡人數也突破3萬，達到32,000多人，死者中有接近一半來自紐約州，州長週四宣布，紐約州居家抗疫令要延長一個月至5月中。

紐約州長Andrew Cuomo週四在記者會上宣布，紐約和東岸一些州分強制非必要商業關閉的居家抗疫令，將延長多一個月，他會和東北部地區其他7個州的州長協調一個計劃，逐步重開該區的商業。

Cuomo說：「我要和其他州協調一個行動計劃，所以我們繼續關閉一個月，之後會怎樣？我也不知道，我們到時看看數據怎樣。」

除紐約外，其餘7個州分別是新澤西、賓夕凡尼亞、羅德島、康涅迪格、麻省和特拉華州。

Cuomo沒有說明，是否所有7個州都會繼續延長居家抗疫令到5月中，特拉華州的非必要商業，關閉將延長至5月15日，新澤西州的命令就維持至另行通告。

Cuomo表示，和其他州協調不代表大家行動會完全一致，但行動前會商量一下，以免做出一些互相矛盾的行動。

紐約週四再有606人不治，是6天以來死亡人數最低的升幅，此外，要深切治療和插喉的病人也首次有明顯下降。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。