新澤西州療養院發現17具屍體 最近共68人亡

【KTSF 張馨藝報導】

新澤西州警方通過匿名者提示,在一個療養院中發現17具屍體,而院內最近有68人死亡。

本週一,在新澤西州最北端Sussex縣的一個小鎮上,匿名者提示警方有屍體被放在一個大型療養院外的棚子裡。

當警方到達時,該屍體已從棚內移出,但是他們發現了17具屍體,堆放在療養院內的一個小太平間內,而該太平間原本只能最多容納4人。

警察局長Eric Danielson表示,療養院被突如其來的激增死者人數嚇到了,院內最近有68人死亡,包括這17具剛發現的屍體,其中26人新冠病毒檢測呈陽性。

根據週三該縣衛生部門,與聯邦官員共享的記錄顯示,該療養院的兩棟樓中,有最少76名院友確診新冠肺炎,而包括行政人員在內的41位員工也有染病。

該療養院的負責人未回覆任何電話或是郵件,工作人員就說沒有權利與新聞媒體直接對話。

新澤西州州長Phil Murphy說:「我很心碎,因新冠肺炎導致這些人失去生命。」

Murphy表示,他為受病毒感染的患者們祈禱,同時令他感到憤怒的是,該療養院在臨時停屍房中堆積了那麼多屍體,在該院受護理的人們應該得到尊重、同情和尊嚴。

他已經要求州司法部長調查此事,並審查該院在疫情爆發期間,出現的死亡人數不成比例的問題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。