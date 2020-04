Fremont市長受訪談頒布戴口罩強制令原因（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremon市政府頒布強制令,即日起凡市內照常營業的必要商業,員工工作時必須戴口罩,或遮住臉部,而前往這些商戶的顧客,也必須遮住臉部,以防止新冠病毒傳播。

為防控新冠病毒疫情,Fremont市頒布新令,從即日起,要求市內仍繼續營業的必要商戶員工,必須遮住臉部,以保護員工及公眾健康。

Fremont市長高敘加(Lily Mei)說:「因為我希望大家可以保護自己的身體和健康,尤其現在我們有很多救護員、消防員、菜市場,我們希望大家如果可以把他們的鼻子跟嘴巴蓋住,不一定是手術用口罩,用布的也可以,或者用圍巾也是很好,就是這樣讓人家可以保護自己,所以咳嗽、感冒若人家不知道,這樣就可保護大家。」

必須遵守該命令的商戶包括:食品雜貨店/超市、衛生清潔用品店、油站、汽車修理店、單車修理及配件商店、五金商店、水暖工、電工、洗衣店、乾洗店、餐廳、飲食店、殯儀服務、墳場、貨運公司、出租車及租車服務、法律、財務等專業服務。

另外,商家也必須允許員工每隔30分鐘洗手或使用,免洗消毒擦手液一次。

而前往以上商家,或使用以上商業服務的顧客,也必須戴口罩或遮住臉部。

高敘加表示,雖然是強制令,但因Fremont人口有25萬,強制執法有一定難度,因此先從教育開始。

高敘加說:「我們想讓大家自願做到,但萬一教育達不到效果,我們就要發警告信或告票。」

高敘加還說,市府一直密切觀察確診案例趨勢,以採取有效應對措施,包括本月初在一間消防訓練中心設立的新冠病毒檢測地點。

高敘加說:「還有一件事我要求大家的,就是請跟我們一起做,這在社區裡是需要的,我們知道現在許多家庭和居民有很多壓力,人人都在家工作,但當我們一起行動,就能戰勝疫情。」

