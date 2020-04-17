多國要求中國釐清疫情源頭 美國稱要追究責任

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多國要求中國釐清新型肺炎疫情的源頭，美國稱有需要就疫情追究責任，中國則批評美方炒作病毒來源問題，目的是為推卸責任。

新型肺炎在全球蔓延，美國國務卿蓬佩奧接受訪問時說，源頭來自湖北武漢，當地存放高傳染性物料的病毒研究所距離海鮮市場只有數公里，華府正在調查。

蓬佩奧說：「中國政府需要釐清（疫情源頭），需要問責，他們需要解釋發生甚麼事，以及資訊為何未有廣泛流通。」

他稱許多國家有類似計劃，開放、透明的國家容許外國觀察者進入，確保所有程序正確。

在北京，中國外交部批評美方炒作病毒來源問題。

中國外交部發言人趙立堅說：「明眼人一看便知，其目的是要把水攪渾，轉移視線、推卸責任。」

美國的立場獲得部分盟友支持，英國表示疫情過後，會以科學方法檢視中國處理手法和疫情爆發的原因，絕對不會畏縮，與中國雖然有良好合作，但對華關係未必如常。

法國總統馬克龍說，中國明顯發生一些外界不知道的事情，如果認為中國應對疫情較其他國家好，那便太天真。

澳洲也要求中國對疫情來源有更多透明度。

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