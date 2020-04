多國要求中國釐清疫情源頭 美國稱要追究責任

【有線新聞】

多國要求中國釐清新型肺炎疫情的源頭,美國稱有需要就疫情追究責任,中國則批評美方炒作病毒來源問題,目的是為推卸責任。

新型肺炎在全球蔓延,美國國務卿蓬佩奧接受訪問時說,源頭來自湖北武漢,當地存放高傳染性物料的病毒研究所距離海鮮市場只有數公里,華府正在調查。

蓬佩奧說:「中國政府需要釐清(疫情源頭),需要問責,他們需要解釋發生甚麼事,以及資訊為何未有廣泛流通。」

他稱許多國家有類似計劃,開放、透明的國家容許外國觀察者進入,確保所有程序正確。

在北京,中國外交部批評美方炒作病毒來源問題。

中國外交部發言人趙立堅說:「明眼人一看便知,其目的是要把水攪渾,轉移視線、推卸責任。」

美國的立場獲得部分盟友支持,英國表示疫情過後,會以科學方法檢視中國處理手法和疫情爆發的原因,絕對不會畏縮,與中國雖然有良好合作,但對華關係未必如常。

法國總統馬克龍說,中國明顯發生一些外界不知道的事情,如果認為中國應對疫情較其他國家好,那便太天真。

澳洲也要求中國對疫情來源有更多透明度。

