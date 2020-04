【有線財經】

國泰決定關閉駐美國機組人員基地,近300名員工受影響,另外駐澳洲及英國的機師就要停工。

國泰表示,新型肺炎疫情大流行,令全球旅遊幾乎停頓,決定關閉位於紐約、舊金山和洛杉磯3個美國機組人員外站,涉及286名駐美機組人員,已經發信通知有關員工,並正與工會就事件溝通,但無回應是否會全數裁員。

另外下月起,129名駐澳洲的機師會停工,至6月底,國泰會為合資格的機師,申請當地政府的職位保障資助,亦正要求英國72名機師停職休假。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。