紐森頒令加州飲食業員工將享兩週有薪病假（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州多了69人死亡，累計死亡人數890人，住院人數有減少，有3,141人，而在深切治療部（ICU）留醫的就有1,191人，確診個案有26,182宗。

州長紐森新一輪抗疫政策，保障在疫症期間要上班的食物供應行業員工。

紐森頒佈行政命令，為所有食物行業員工提供兩星期的有薪病假。

紐森說：「我們不想你生病上班，希望你知道生病時，可以讓你僱主知道，也能夠獲得至少兩星期的工資。」

另外，加州衛生部調查了八成確診者的族裔背景，最新的數字指出，死於新型肺炎的非洲裔特別多。

非洲裔居民佔全加州只有6%人口，但是死於新型肺炎的人數比例高達11%，確診人數佔7%。

而亞裔佔總加州人口15%，死亡率佔16%，確診人數佔13%。

衛生部指出，數據反映加州的醫療福利和醫保對於非洲裔嚴重不平等。

另一方面，加州的測試排期由原本有1.3萬幾人仍在等候檢測結果，減低到7,200人。

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