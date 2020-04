紐森頒令加州飲食業員工將享兩週有薪病假（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州多了69人死亡,累計死亡人數890人,住院人數有減少,有3,141人,而在深切治療部(ICU)留醫的就有1,191人,確診個案有26,182宗。

州長紐森新一輪抗疫政策,保障在疫症期間要上班的食物供應行業員工。

紐森頒佈行政命令,為所有食物行業員工提供兩星期的有薪病假。

紐森說:「我們不想你生病上班,希望你知道生病時,可以讓你僱主知道,也能夠獲得至少兩星期的工資。」

另外,加州衛生部調查了八成確診者的族裔背景,最新的數字指出,死於新型肺炎的非洲裔特別多。

非洲裔居民佔全加州只有6%人口,但是死於新型肺炎的人數比例高達11%,確診人數佔7%。

而亞裔佔總加州人口15%,死亡率佔16%,確診人數佔13%。

衛生部指出,數據反映加州的醫療福利和醫保對於非洲裔嚴重不平等。

另一方面,加州的測試排期由原本有1.3萬幾人仍在等候檢測結果,減低到7,200人。

