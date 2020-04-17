加州新型肺炎死亡人數創單日新高 陷經濟衰退

【KTSF 郭柟報導】

加州週五新型肺炎確診個案己突破27,520宗，有再多95人不治，是至今單日最多，累計死亡人數985人，至今有接近3,200人住院，其中3分1病人在深切治療部留醫，州長紐森宣佈加州進入經濟衰退。

紐森說：「我今日理智指出過去幾星期，加州已陷入疫情引致的經濟衰退。」

加州由3月中至今已經有310萬人申領失業，3月份的失業率增加至5.3%，比疫症之前高出一個百分點。

紐森又指成立了一個諮詢委員會，聯同前四任加州州長布朗、阿諾舒華辛力加、Gray Davis、Pete Wilson等80幾名成員，研究如何逐步恢復經濟。

紐森重申，目前未定出確實日期，幾時解除居家抗疫令，他會先徵詢衛生專家建議和分析確診數據。

紐森亦都指出，加州有400間護老院爆發集體感染，現時一共有3,500幾人確診，他又說其中一間在加州中部Tulare縣的護老院，院內167人當中有157人受感染。

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