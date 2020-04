【KTSF 郭柟報導】

灣區現時有7個縣府下令居民出街購物與搭車要遮蓋面部。

Santa Clara縣、Alameda縣、舊金山、Contra Costa縣、Marin縣以及San Mateo縣下令規定居民出外、進入商店或乘搭交通工具時,必須遮蓋口鼻,由下星期三4月22日起,對違反指引的人作出相關執法。

Sonoma縣是最早實行類似命令的縣府,該縣週五開始實施。

Santa Rosa市警局提醒居民,已開始對違反居家抗疫令的人執法,違例者可被罰款1,000元,或監禁6個月。

警方表示,至今對40間違例開營業的商店,以及兩名市民開罰單,另外輕罪起訴5個人。

